Brasil terá time enxuto em Olimpíada jovem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerada uma espécie de laboratório pelo COI (Comitê Olímpico Internacional), a Olimpíada da Juventude, para atletas de 15 a 18 anos, começa neste sábado (6), em Buenos Aires (ARG).

O Brasil tentará repetir o bom desempenho da edição anterior, em Nanquim (CHN), quando ficou entre os dez primeiros do quadro de medalhas, mas com uma delegação quase 20% maior.

Para este ano, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) enviará uma equipe composta por 79 atletas (50 homens e 29 mulheres), número inferior ao dos Jogos de 2014.

Na ocasião, o Brasil contou com 97 atletas, atrás apenas da China, com 123.

Na edição inaugural da Olimpíada da Juventude, disputada em 2010, em Singapura, o Brasil esteve presente com 81 atletas.

O plano inicial era que a delegação que já se encontra em Buenos Aires repetisse o número de 2010. Mas uma lesão sofrida pela ciclista Bruna Elias, que competia no ciclismo combinado ao lado de Amanda Kunkel, diminuiu o total para 79 -18,56% menos do que na edição de 2014.

Segundo o COB, a maior participação na edição anterior se justifica pelos investimentos feitos no esporte brasileiro durante a preparação para a Olimpíada Rio-2016.

"A equipe pegou uma carona nos investimentos diretos e indiretos que eram feitos visando à Olimpíada no Rio de Janeiro", disse Sebastian Pereira, chefe de missão do Brasil em Buenos Aires.

Ainda assim, o COB pretende usar a competição para colocar em seu radar futuros medalhistas olímpicos.

Foi na edição inaugural da Olimpíada da Juventude que despontaram dois nomes que subiram ao pódio seis anos depois, na Rio-2016.

Atual campeão olímpico no salto com vara, Thiago Braz obteve a medalha de prata m Singapura. Na mesma edição, Felipe Wu, que com a prata no tiro esportivo obteve a primeira medalha do Brasil na Rio-2016, ficou em segundo lugar na prova da pistola de ar 10 m.

A edição seguinte, em Nanjing (CHN), teve como saldo dois nomes que aparecem com destaque em suas respectivas modalidades no esporte brasileiro.

Flavia Saraiva, quinta colocada na trave na Rio-2016 e uma das esperanças da ginástica artística para Tóquio-2020, saiu dos Jogos de 2014 com três medalhas (uma de ouro e duas de prata).

No tênis de mesa, Hugo Calderano conquistou a medalha de bronze na China, dois anos antes de ficar em nono lugar na Olimpíada do Rio. Atualmente, ocupa o nono lugar no ranking mundial, posição jamais alcançada por um mesa-tenista latino-americano.

O COB não nega que uma das principais utilidades da Olimpíada da Juventude é garimpar novos talentos. "Claro que conquistar medalhas no maior número de modalidades possível é um dos principais objetivos, mas dar uma vivência olímpica para alguns atletas com muito potencial também é importante", afirmou Sebastian Pereira.

Nos Jogos da Juventude de 2010, o Brasil conquistou seis medalhas (duas de ouro) e em 2014 ganhou 13 (seis de ouro). Este ano, o COB prefere evitar fazer projeções de número de conquistas, mas tem algumas apostas de bons resultados.

Uma das apostas é Luiz Gabriel Oliveira, no boxe, neto de Servílio de Oliveira, bronze na Cidade do México-1968 e primeiro brasileiro medalhista olímpico no boxe.

Luiz Gabriel foi bronze no Mundial júnior realizado este ano, na Hungria, e será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura, que pela primeira vez em um evento olímpico será fora de um estádio --a festa acontecerá em torno do Obelisco, um dos principais pontos turísticos da cidade, na Avenida 9 de Julio.

Outra novidade é que, pela primeira vez, um evento olímpico terá igualdade de gênero entre os participantes: serão 2.000 homens e 2.000 mulheres representando 179 comitês olímpicos nacionais.

O COI também usa a Olimpíada da Juventude para fazer testes antes de aplicá-los nos Jogos Olímpicos. O basquete 3x3, escalada esportiva, skate e o ciclismo BMX freestyle, por exemplo, foram primeiro disputados nos Jogos da Juventude e estarão no programa olímpico de Tóquio-2020.

NÚMEROS DA OLIMPÍADA DA JUVENTUDE

- 4.000

participantes na Olimpíada da Juventude-2018, 2.000 homens e 2.000 mulheres

- 239

eventos, em 32 esportes e 36 disciplinas serão disputados em Buenos Aires a partir de sábado (6)