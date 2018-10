Brasil termina em 5º na classificação e vai à final no Mundial de Ginástica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe brasileira feminina terminou em quinto na fase classificatória do Mundial de Ginástica disputado em Doha, no Qatar. Com o resultado avançou para a final, que está marcada para esta terça (30).

O Brasil somou 162,529 pontos e ficou atrás de Estados Unidos (174,429), Rússia (165,497), China (165,196) e Canadá (163,897).

As três equipes medalhistas vão garantir vaga nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

O melhor resultado brasileiro na final aconteceu em 2007, quando a equipe formada por Jade Barbosa, Daniele Hypolito, Daiane dos Santos, Lais Souza, Ana Claudia Silva e Khiuani Dias terminou no quinto lugar.

O time neste ano tem Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade e Thaís Fidelis.

O resultado classificatório poderia ter sido ainda melhor se não tivessem acontecido duas quedas de Jade Barbosa e Rebeca Andrade na prova da trave. As brasileiras compensaram as falhas com bom desempenho no solo, barras assimétricas e salto.

Flavia Saraiva e Jade Barbosa conseguira classificações para finais individuais.

Jade retorna à final de Mundial depois de oito anos. Em 2010, no torneio em Roterdã, na Holanda, ela conquistou bronze no salto. Em Doha, estará na prova final no individual geral. Apesar de ter terminado na 20ª posição, a brasileira entrou como a 18ª melhor porque há limitação de duas ginastas por país.

"São situações diferentes. Em 2007, a gente fez a competição de nossa vida. Aqui mostramos alguns erros. É incrível ficar em quinto apesar disso, sem fazer a melhor competição que poderíamos", disse Jade Barbosa.

Flavia Saraiva também estará na final do individual geral (terminou a classificação no 10º lugar)"‚e do solo.

A ginasta é candidata a conquistar uma medalha nesta última prova. Ela foi medalha de ouro do solo na Olimpíada da Juventude, realizada neste ano em Buenos Aires.