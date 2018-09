Brasil vai à semi do Mundial de vôlei com vitória dos EUA sobre a Rússia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de vôlei já está classificada para as semifinais do Campeonato Mundial, que está sendo disputado na Itália e na Bulgária.

A vaga foi conquistada mesmo sem entrar em quadra nesta quinta-feira (27). O time dirigido por Renan dal Zotto foi beneficiado pelo triunfo dos Estados Unidos sobre a Rússia por 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-23 e 25-23.

Com isso, os Estados Unidos assumiram a liderança do Grupo I da terceira fase, com três pontos. Os brasileiros vêm na sequência, com dois. A Rússia, que na quarta-feira havia perdido para o Brasil por 3 a 2 de virada, fechou sua participação com um ponto.

Com isso, o duelo entre Brasil e Estados Unidos, nesta sexta-feira (28), ao meio-dia, servirá apenas para a definição de primeiro e segundo lugares da chave e consequentemente dos confrontos das semifinais.

Nesta partida, o Brasil não terá seu treinador no banco. Renan dal Zotto foi suspenso pela Federação Internacional por uma partida por causa de conduta antidesportiva no fim da partida contra a Rússia.

Com um ponto em disputa e se encaminhando para um contra-ataque da Rússia, Dal Zotto jogou uma bola em quadra. Essa situação poderia fazer o ponto ser novamente disputado, mas o juiz confirmou o ponto russo. Na sequência, o Brasil fechou a partida em 3 sets a 2.

Os Estados Unidos são a única seleção invicta em nove partidas disputadas. O Brasil, por sua vez, foi derrotado pela Holanda na primeira fase. Nas semifinais, as seleções enfrentarão os dois melhores do Grupo J, que é composto por Itália, Sérvia e Polônia. A definição das vagas dessa chave sairá nesta sexta.