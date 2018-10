Brasil vence a Holanda, mas tem situação difícil no Mundial de Vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de vôlei venceu na madrugada desta quarta-feira (10) a equipe da Holanda, por 3 sets a 2, em partida válida pela segunda fase do Campeonato Mundial realizado no Japão.

O time comandado por José Roberto Guimarães conseguiu duas viradas, com parciais de 21-25, 25-18, 25-27, 25-19 e 15-7, e manteve viva a chance de classificação à próxima fase. A oposta Tandara fechou a partida com 28 pontos.

Com seis vitórias e 18 pontos, a seleção brasileira está em quarto lugar no Grupo E e terá de vencer o Japão em confronto direto nesta quinta (11), às 7h20 (horário de Brasília), para empatar com as japonesas na pontuação.

Além disso, com média de sets vencidos inferior às asiáticas, precisará vencer o duelo por 3 sets a 0 para garantir uma das três vagas da classificação. Se perder um único set, a equipe estará eliminada.

A Sérvia lidera o Grupo E com 21 pontos e apenas três sets perdidos em todo o torneio. Em segundo lugar está o Japão, anfitrião do Mundial, empatado com a terceira colocada Holanda. Ambas somam 21 pontos, 23 sets vencidos e seis perdidos —as japonesas superam as holandesas por terem melhor saldo de pontos.

Com três vice-campeonatos nas últimas seis edições de Mundiais, a seleção brasileira tenta enfim levantar o troféu de campeã da competição.