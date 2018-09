Brasil vence Canadá em quatro sets e se classifica no Mundial de vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil se recolocou na briga pelas primeiras colocações do Grupo B do Campeonato Mundial masculino de vôlei. Nesta segunda-feira (17), a seleção verde-amarela mostrou reação depois de perder para a Holanda e venceu pela terceira vez na competição. A equipe comandada por Renan Dal Zotto sofreu um susto, mas bateu o Canadá por 3 sets a 1 (25-22, 19-25, 25-23 e 25-18), em Ruse, na Bulgária.

O Brasil entrou em quadra classificado, graças à derrota do Egito para a Holanda, também nesta segunda. Dois jogadores ficaram entre os destaques da seleção. Wallace terminou como o melhor pontuador, com 23 acertos, enquanto Douglas se mostrou fundamental no quarto set e terminou o duelo com 15.

O resultado positivo deixou o Brasil com oito pontos e na terceira colocação do Grupo B, restando apenas o duelo contra a China, nesta terça-feira, para o time finalizar a participação na primeira fase da competição.

Mesmo derrotado, o Canadá ocupa a vice-liderança com nove, enquanto a Holanda, que já fez cinco partidas, soma 11. A França, também classificada, é a quarta colocada, com oito pontos.

Pressionada pela surpreendente derrota para a Holanda, a primeira para os europeus em 52 anos dentro da competição, a seleção brasileira começou de maneira irregular a partida. Entretanto, ao melhorar o bloqueio, facilitando os contra-ataques, a equipe se impôs e assumiu o controle da partida. Com Wallace bem procurado por Bruninho, o Brasil fez 25 a 22.

O controle do primeiro set desapareceu no segundo, especialmente na questão psicológica. Logo no início, Lipe e Mauricío Souza se envolveram em uma ríspida discussão com os canadenses. Lipe atirou a bola contra um adversário e até apertou o pescoço do levantador Perrin. O camisa 12 brasileiro levou o cartão amarelo, e a seleção sentiu o ritmo de jogo rival.

O Canadá abriu confortável vantagem na parte final do set e se aproveitou de erros do Brasil, principalmente no ataque. Tranquilo, o time da América do Norte empatou o jogo ao encerrar a parcial em 25 a 19.

O equilíbrio da partida se ratificou no terceiro set. Ponto a ponto, Brasil e Canadá variaram na liderança, mas a equipe de Renan Dal Zotto cresceu no momento mais decisivo e assumiu o controle do placar. Após 29min, os sul-americanos ganharam a parcial graças a uma vantagem mínima (25 a 23).

A maturidade das estrelas brasileiras fez a diferença. Assim como no terceiro set, o Brasil cresceu sob pressão e assumiu o controle do jogo antes da metade da parcial. Bruninho procurou Wallace e Douglas, os principais atacantes brasileiros em quadra, e a terceira vitória na competição veio: 25 a 18.