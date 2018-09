Brasil vence e se classifica no Mundial de vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil venceu o Canadá nesta segunda-feira (17) por 3 sets 1, com parciais de 25/22, 19/25, 25/23 e 25/18, e se recolocou na briga pelas primeiras colocações do Grupo B do Mundial masculino de vôlei.

A equipe do técnico Renan Dal Zotto mostrou reação após perder para a Holanda no último sábado (15) de virada, por 3 sets a 1, e conseguiu a sua terceira vitória no torneio.

O brasileiro Wallace terminou o jogo como o melhor pontuador, com 23 pontos. Douglas também foi fundamental para a vitória, principalmente no quarto set, com 15 pontos.

A equipe nacional já entrou em quadra em Ruse, na Bulgária, classificada para a próxima fase. Isso porque o Egito perdeu para a Holanda, na manhã desta segunda-feira. Com isso, o time africano não pode mais ultrapassar o Brasil, que é o terceiro da chave (os quatro primeiros do grupo de seis avançam na competição).

A Holanda lidera o grupo com 11 pontos. Canadá, com 9 está na segunda posição do grupo. Brasil e França somam 8 pontos cada um 4 cada -o time brasileiro leva vantagem no saldo de pontos. Fora da zona de classificação, estão Egito (3 pontos) e China (0).

O Brasil encerra sua participação na primeira fase nesta terça (18), contra a China, às 11h (de Brasília). O jogo continua sendo importante porque os pontos ganhos nesta fase são levados para a próxima.