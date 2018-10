Brasil vence fácil o Quênia e avança no Mundial feminino de vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma dura derrota para a Sérvia na segunda-feira (1º), a seleção brasileira garantiu sua classificação para a próxima fase do Mundial feminino de vôlei ao vencer tranquilamente o Quênia nesta quarta-feira (3), por 3 sets a 0 (25/10, 25/13 e 25/15).

Com sistema defensivo mais sólido do que o apresentado contra a Sérvia, a seleção brasileira não encontrou dificuldade contra o fraco time queniano.

O equilíbrio aconteceu muito por causa de Natalia. Além da ajuda defensiva, a ponteira conseguiu quatro pontos apenas no saque —ela fechou o jogo com dez pontos conquistados.

A maior pontuadora do jogo junto com Natalia foi Tandara. A atacante terminou a partida também com dez pontos.

O resultado fez a seleção brasileira chegar aos nove pontos no Grupo D do Mundial. A equipe não pode mais ser ultrapassada pelo Quênia, quinto colocado com três pontos —quatro seleções avançam para a próxima fase.

Ainda com possibilidade de avançar na primeira posição, a seleção brasileira volta à quadra contra o Cazaquistão nesta quinta-feira (4), às 7h20 (de Brasília). Os adversários não têm mais chance de classificação.