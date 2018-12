Brasileira Marília Garcia vence o prêmio Oceanos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A poeta carioca Marília Garcia conquistou o prêmio Oceanos com o livro "Câmera Lenta".

O prêmio de literatura em língua portuguesa paga ao vencedor R$ 100 mil e foi anunciado pelo presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a ministra da Cultura portuguesa, Graça Marques, e o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, em Lisboa nesta sexta-feira (7).

Em segundo lugar ficou o português Bruno Vieira Amaral com o romance "Hoje Estarás Comigo no Paraíso", seguido pelo conterrâneo Luís Quintais, pelo livro de poesia "A Noite Imóvel", e do moçambicano Luis Carlos Patraquim, pelo também livro de poesia "O Deus Restante".

A poeta e tradutora Marília Garcia, 39, é a primeira mulher brasileira a vencer o prêmio, criado em 2003. "Câmera Lenta" (Companhia das Letras) é seu quinto livro.