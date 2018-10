Brasileirão ou Sul-Americana? Técnico do Atlético explica qual é a prioridade

Silvio Rauth Filho

O técnico do Atlético Paranaense, Tiago Nunes, explicou como vai lidar com a sequência de jogos nos próximos dias. O time jogou na última quarta-feira (dia 24), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, e volta a campo no sábado (dia 27), para enfrentar o Botafogo, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira (dia 31), recebe o Bahia em Curitiba, no jogo de volta das quartas da Sul-Americana.

O desgaste físico pode provocar mudanças na escalação, mas Tiago Nunes não vai colocar uma das competições como prioridade. “A gente não está priorizando uma competição. Na verdade, estamos priorizando todas, que é a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Então, vamos dar o nosso melhor contra o Botafogo. Todos que estiverem em condições de jogar vão jogar”, declarou.

Os jogadores vão passar por exames para detectar o desgaste físico. Quem tiver em condições ideais será titular contra o Botafogo. Com isso, é possível que o treinador faça mudanças em todos os setores da equipe.

Uma mudança confirmada é a entrada do goleiro Felipe Alves. O titular Santos está suspenso por cartões amarelos e não enfrenta o Botafogo.

Com isso, a provável escalação para sábado é Felipe Alves; Jonathan (Diego Ferreira), Paulo André (Thiago Heleno), Léo Pereira e Renan Lodi; Lucho González (Wellington) e Bruno Guimarães; Nikão (Marcinho), Raphael Veiga (Guilherme) e Marcelo Cirino (Rony); Pablo (Bergson).