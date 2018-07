Brasileiro Alan Kardec brilha com dois gols na rodada do Campeonato Chinês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Alan Kardec foi o grande destaque dos jogos deste sábado (21) do Campeonato Chinês. O atacante anotou os dois gols do Chongqing na vitória sobre o Tianjin Teda por 2 a 1, fora de casa. O resultado foi importante para a equipe, que luta contra o rebaixamento.

"A gente precisava dessa vitória a todo custo. Na última rodada, dentro do nosso estádio, na retomada do campeonato após a paralisação para a Copa do Mundo, perdemos e sabíamos que a gente tinha que reagir fora de casa. Não só vencemos como voltamos a jogar bem, o que nos dá ânimo e confiança para buscarmos uma colocação melhor", comentou Kardec.

Além de ajudar o Chongqing a subir para a 12ª colocação, agora com 14 pontos, Alan Kardec chegou aos seis gols no campeonato e passa a ser o vice-artilheiro entre os brasileiros nesta edição do Chinês, atrás apenas de Diego Tardelli, do Shandong Luneng, que tem oito gols.

O artilheiro da liga chinesa até o momento é o chinês Wu Lei, jogador do Shanghai SIPG, com 12 gols marcados.