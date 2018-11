Brasileiro é anunciado como piloto de testes da McLaren para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque nas categorias alternativas à Fórmula 1, o brasileiro Sergio Sette Camara terá a chance de estar próximo à categoria máxima do automobilismo. Nesta terça-feira (06), o piloto foi anunciado como novo contratado da McLaren. O mineiro participará do programa de desenvolvimento da escuderia e ainda terá o papel de piloto de testes na próxima temporada.

A McLaren tratou de anunciar o acordo com o brasileiro por intermédio do seu site oficial. O diretor esportivo da equipe, o também brasileiro Gil de Ferran, comemorou o acerto com Sette Camara, que flertava com a equipe há semanas e esperava o anúncio na semana do GP Brasil.

“Estamos muito honrados de dar as boas-vindas ao Sergio na McLaren e ao nosso programa de jovens pilotos. Estamos acompanhando o seu progresso há tempos e acreditamos que ele é um jovem com um potencial real. Estamos mirando na frente ao trabalhar para ele melhorar a suas habilidades como um piloto completo”, disse o dirigente.

O piloto brasileiro, que atualmente disputa a Fórmula 2, também tratou de comemorar o acordo com a escuderia, que já contou com lendas do automobilismo brasileiro como Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna em seu time.

“É um sonho ser piloto da Fórmula 1 um dia, e gostaria de agradecer à McLaren por me dar esta incrível oportunidade. Agora eu quero me integrar à equipe e trabalhar com eles o mais breve possível para escutar, aprender e ajudar a desenvolver-me como piloto, assim como ajudar a McLaren”, declarou o jovem brasileiro de apenas 20 anos.

Sergio Sette Camara já surgia como o brasileiro favorito a ocupar um cockpit de Fórmula 1 em um futuro próximo. A contratação por parte da McLaren aproxima o piloto ainda mais da categoria máxima do automobilismo.

O Brasil não tem um representante na Fórmula 1 desde o fim do ano passado, quando Felipe Massa se aposentou após temporada com a Williams.