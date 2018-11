Brasileiro é mais apaixonado por música do que americanos e ingleses, diz pesquisa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil é o país que tem a população mais apaixonada por música, segundo pesquisa divulgada pela Universal Music. Por meio de uma ferramenta digital, pessoas de diferentes idades e classes sociais de dez países foram entrevistadas pela internet.

Nas respostas, 83% dos brasileiros afirmaram ser completamente apaixonados por música. O índice é 25% maior do que os entrevistados nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.

"Os EUA e a Inglaterra são os países que mais produzem e exportam conteúdo musical e são apaixonados por música também, mas o brasileiro, mesmo assim, superou esse sentimento. Os brasileiros também são os que mais consomem música de outros países", afirma Claudio Vargas, diretor comercial e da unidade de negócios Music e Brands, da Universal Music Brasil.

A pergunta faz parte de uma pesquisa de mercado musical que incluiu países que mais investem nesse segmento, como Itália, México, África do Sul, Espanha, Argentina, Canadá e Austrália, além de Brasil, EUA e Reino Unido.

A pesquisa mostra ainda que a música acompanha o dia a dia do brasileiro. Dos entrevistados, 66% gostam de ouvir canções nos momentos de descanso. Já 58% escutam enquanto fazem tarefas domésticas, seguidos por aqueles que escutam no trânsito (53%), em reunião de amigos (51%) e no caminho para o trabalho (48%).

Um outro dado interessante é que 36% das pessoas que afirmam gostar de música chegam a comprar produtos de marcas que patrocinam eventos do gênero. Outros 41% gostam de assistir anúncios publicitários estrelados com seus artistas favoritos.

Uma pesquisa paralela que utilizou dados das principais plataformas de streaming confirmou que o gênero sertanejo também é o mais ouvido por esse canal (41%), além de já ser sucesso nas rádios e no YouTube. Em segundo lugar aparece o funk, com 20%.

"Quando perguntamos o que a pessoa ouve, ela tende a falar o que gostaria de mostrar aos outros, mas o streaming deixa registrado o que realmente toca na playlist do brasileiro", afirma Vagas.

Anualmente, empresas de serviços de streaming e rádios divulgam os rankings de canções mais executadas pelas pessoas: o sertanejo sempre aparece como o gênero musical mais ouvido. A dupla Zé Neto e Cristiano, por exemplo, é a mais ouvida no rádio, no YouTube e nas plataformas de streaming.

Considerada hoje cantora pop, Anitta veio do funk, gênero que está em alta há um tempo e se mantém revelando talentos, como MF Fioti, que passou de 1 bilhão de visitas com a música, "Bum Bum Tam Tam", no YouTube.