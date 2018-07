Brasileiro impressiona jurados em nova temporada de America's Got Talent

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A estreia da 13ª temporada de America's Got Talent no Canal Sony, nezsta quarta-feira, 6 de junho, às 21h, vem com um motivo extra para os brasileiros acompanharem a competição. Entre as apresentações que vão ar no primeiro episódio está a do grupo de dança Zurcaroh, liderado pelo brasileiro Peterson da Cruz. Natural de São Paulo, ele se mudou para a Áustria em 2009, onde fundou a atual versão do grupo, que mistura movimentos de dança com acrobacias ousadas, cativando a banca de jurados do programa.

Sucesso em todo o mundo, America's Got Talent é a competição semanal americana que busca novos talentos entre uma grande variedade de artistas - de cantores e dançarinos a comediantes e criadores de números inovadores -, que competem pelo prêmio de um milhão de dólares.

Os jurados Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum e Howie Mandel voltam para a escolha das melhores apresentações do programa. A 13ª temporada de America's Got Talent será comandada novamente por Tyra Banks.

America's Got Talent – 13ª temporada

Classificação indicativa: Livre

Todas as quartas, às 21h – Estreia hoje, dia 06 de junho

#GotTalentNoSony