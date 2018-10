Brasileiro Scott Machado assina com Lakers e será parceiro de LeBron na NBA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Los Angeles Lakers anunciou nesta sexta-feira (12) ter assinado um contrato com o brasileiro Scott Machado. Ele jogará ao lado de LeBron James, outro reforço da equipe da Califórnia (EUA) para a temporada.

Este será o terceiro time de Machado na NBA. Aos 28 anos, o brasileiro nascido nos Estados Unidos jogou seis partidas pelo Houston Rockets, na temporada 2012/13, e cinco jogos de playoffs pelo Golden State Warriors, em 2013/14.

Com o contrato assinado com Scott Machado, o Los Angeles Lakers está com 16 jogadores em seu elenco. Para a NBA, são permitidos apenas 15 atletas. Os times têm até segunda-feira (15) para fechar o grupo.

Antes disso, o Los Angeles Lakers fará mais uma partida de pré-temporada nesta sexta-feira. Às 23h30, a equipe enfrentará o Golden State Warriors.