Brasileiro se aproxima de marca histórica do atletismo nos 100 m

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velocista Paulo André de Oliveira, atleta do Pinheiros, ficou próximo de registrar uma marca histórica no atletismo brasileiro nesta sexta-feira (14). Debaixo de chuva, ele venceu a prova dos 100 metros rasos pelo Troféu Brasil, em Bragança Paulista (SP), com o tempo de 10s02.

Embora tenha conseguido quebrar o recorde da competição —que pertencia a Fernando Botasso desde 1990, com 10s08—, Oliveira ficou a apenas dois centésimos de igualar a marca brasileira e sul-americana na prova (10s00), de Robson Caetano e que foi obtido em 1988.

Na atual temporada, ninguém foi mais rápido do que Paulo André de Oliveira, 20, nos 100 metros.

Ele já era o dono da melhor marca nesta prova em 2018, com 10s06 obtida em Madrid (ESP), no mês de junho.

Oliveira já havia dito que pretende se tornar o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10 segundos antes da Olimpíada de Tóquio-2020.

Ainda pelo primeiro dia de disputas do Troféu Brasil, outro resultado importante foi a vitória de Gabriel Constantino, também do Pinheiros, na prova dos 110 metros com barreiras.

Dono da oitava melhor marca do mundo na prova em 2018 (13s23), Constantino venceu o Troféu Brasil com 13s37.