Brasileiro terá menos feriados prolongados em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro vai encontrar em 2019 um calendário com menos feriados prolongados. Das 13 datas comemorativas nacionais (incluindo pontos facultativos), há apenas cinco feriadões.

Neste ano, a situação foi bem diferente. Foram registradas dez possibilidades de “emendas”, já que a maior parte das datas caiu no final ou no começo da semana.

Dos feriados nacionais que poderão ser emendados em 2019 estão o Carnaval, o Corpus Christi (ponto facultativo), a Semana Santa, a Proclamação da República e o Dia do Servidor Público (ponto facultativo).

Os paulistanos, no entanto, terão duas folgas a mais. O aniversário da cidade, comemorado no dia 25 de janeiro, cairá numa sexta-feira. No dia 9 de julho também há o feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, marcado para uma terça.

No Rio, apesar do tradicional Dia de São Sebastião (20 de janeiro) que vai cair em um domingo, haverá as comemorações pelo Dia de São Jorge (23 de abril) em uma terça.

No calendário oficial do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão não entram na lista as comemorações municipais –como aniversários da cidade ou de padroeiros– ou estaduais facultativas.

Confira abaixo a lista dos feriados e pontos facultativos em 2019

FERIADOS

Carnaval

5.mar (terça-feira)

Sexta-Feira Santa

19.abr (sexta-feira)

Páscoa/Tiradentes

21.abr (domingo)

Dia Mundial do Trabalho

1.mai (quarta-feira)

Independência do Brasil

7.set (sábado)

Nossa Senhora Aparecida

12.out (sábado)

Finados

2.nov (sábado)

Proclamação da República

15. nov (sexta-feira)

Natal

25.dez (quarta-feira)

PONTOS FACULTATIVOS

Carnaval

4.mar (segunda-feira)

6.mar (quarta-feira de Cinzas) - até as 14h

Corpus Christi

20.jun (quinta-feira)

Dia do Servidor Público

28.out (segunda-feira)

Consciência Negra

20.nov (quarta-feira) – em ao menos 1.045 cidades do Brasil, segundo o governo federal