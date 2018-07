Brasileiros acompanham eclipse lunar mais longo do século

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O eclipse lunar total mais longo do século 21 tingiu de vermelho a Lua nesta sexta-feira (27). Ao mesmo tempo, Marte esteve em seu ponto mais próximo à Terra em 15 anos e especialmente brilhante.

Em quase metade do mundo, a Lua ficou parcial ou totalmente na sombra da Terra das 14h14 às 20h28, com melhor visibilidade do fenômeno na África e Europa.

No Brasil, o período de eclipse completo (a totalidade) ocorreu das 16h30 às 18h13, e pessoas se reuniram em diversas capitais para acompanhar o fenômeno.

Em São Paulo, a Lua nasceu às 17h39, a fase total do eclipse terminou às 18h13 e a fase parcial acabou às 19h19. O parque do Ibirapuera foi escolhido por muitos paulistanos para a observação dos astros. No Rio, a orla de Copacabana ficou lotada.

Um eclipse lunar total ocorre quando a sombra da Terra encobre a superfície da Lua. O evento pode ser parcial (se a sombra só cobre parte do satélite natural) ou total (encobrimento completo).