Breno chora ao ser questionado por Leifert sobre prova do líder

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após consagrar Kaysar como o novo líder do "BBB18", Tiago Leifert conversou com Breno neste sábado (31) sobre a reação do goiano na reta final da disputa. Breno caiu no choro e afirmou que não estava mais suportando continuar na prova de resistência, e Viegas precisou fazer a prova sozinho enquanto o colega descansava dentro do carro. Ainda emocionado, Breno chorou novamente, enquanto Viegas permanecia sério e silencioso. "Até agora nem consegui digerir muito bem. O Viegas tava muito bem, fazendo tudo sozinho. Eu me senti pior do que se eu tivesse perdido, porque ele ia longe", lamentou o brother. Viegas, entretanto, defendeu o amigo, afirmando que o escolheria novamente caso pudesse refazer a prova. "Eu acho que foi suave, a gente ganha junto e a gente perde junto. O Breno é um dos caras mais fortes daqui pra prova de resistência. Se eu pudesse refazer a prova, escolheria fazer com ele de novo. Ele deu tudo de si. Eu vi a verdade nos olhos dele quando ele disse que não aguentava mais. Sem contar que isso poderia ter acontecido comigo também".