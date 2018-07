Breno supera trauma com piadas no Vasco e diz que largou álcool

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Breno corre contra o tempo. De revelação comprada pelo Bayern de Munique, o defensor passou por problemas com a justiça da Alemanha, foi preso e agora, no Vasco, tenta retomar uma sequência na carreira. O trauma do incêndio na própria casa em Munique hoje virou piada com os jogadores do clube carioca, e o defensor leva com naturalidade.

Em entrevista exclusiva à TV Globo, Breno falou sobre o apelido dado pelos atletas. Conhecido como "Foguinho", o zagueiro afasta qualquer trauma pelo período de cárcere na Alemanha e diz que a bebida, principal problema na Europa, ficou apenas no passado.

"Eles dão esse apelido, né? Vocês [imprensa] sabem qual é, Foguinho. Mas eu não ligo, não tem problema brincar", disse Breno, hoje limpo de qualquer vício.

"Tinha grande problema por conta da bebida. Não era alcoólatra, mas não tinha meu limite quando bebia. Hoje não bebo nada e não tenho vontade de beber. Procuro pegar as coisas boas do que aconteceu. Aprendi muito neste tempo de ruim", completou o jogador vascaíno.

Breno veste a camisa do clube de São Januário desde o ano passado. O defensor de 28 de anos atuou apenas cinco vezes na atual temporada.