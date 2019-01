Brexit: Reino Unido conta com Alemanha para alcançar plano B

Agência Brasil

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, vai apresentar nesta segunda-feira (21) um plano B para a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit.

Ela deverá ter o apoio do chanceler da Alemanha e outros líderes europeus, também empenhados em encontrar uma saída para a questão.

A Alemanha mostra abertura para outras soluções. Em cima da mesa está a possibilidade da extensão do artigo 50 ou outro caminho que possibilite o Brexit com acordo.

*Com informações da RTP (emissora pública de televisão de Portugal)