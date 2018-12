Brie Larson fala sobre a sua preparação para 'Capitã Marvel': 'Empurrei um jipe'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o auditório Cinemark lotado, a Comic Con recebeu neste sábado (8), durante o painel da Marvel, a atriz Brie Larson, que interpreta a Capitã Marvel, e o ator Sebastian Stan, que vive o Soldado Invernal.

"Capitã Marvel" será um dos próximos lançamentos da franquia, que conta ainda com a sequência "Os Vingadores: Ultimato" na agenda de lançamentos de 2019. Para Larson, ser a primeira heroína da Marvel e ter um filme próprio é uma honra.

"Ela é o personagem mais forte da Marvel e entra nesse universo numa hora muito interessante. Ela é uma mulher durona antes mesmo de conquistar os seus superpoderes", antecipa a atriz sobre Carol Danvers, a terráquea que é salva por alienígenas e se transforma em uma super-heroína.

A atriz, que já passeou por São Paulo antes da feira, conta que a preparação envolveu muito trabalho duro e malhação. Embora tivesse duas dublês, ela quis encarar o papel com o máximo de veracidade. "Eu levo o treino muito a sério. Eu treinei por nove meses, cheguei a levantar cem, 200 quilos. Empurrei o jipe do meu treinador numa subida e aprendi judô", conta ela, mencionando alguns desafios.

No longa, Carol Denvers vive como uma heroína intergaláctica que viveu na terra e começa a ter lembranças de sua vivência aqui. "Há um desenvolvimento emocional, mas também tem muita porradaria com aliens", brinca Larson. "Era algo que eu nunca tinha visto antes. Ela gosta de fazer o que faz. Ela não é uma pessoa agressiva, ela é cheia de amor e felicidade", completou.

Em uma das cenas do trailer, divulgado pela Marvel na última semana, a Capitã aparece lutando contra uma aparente senhorinha. A atriz explica que se trata de um alienígena que se transforma em pessoas normais e que precisa ser combatido. "Isso é o interessante do filme porque qualquer um pode ser um deles."

Sobre a personagem ser uma inspiração para muitas garotas, ela acrescenta que também se inspirou no filme para transformar a si mesma. "Eu me sinto grata em ter feito o papel porque eu não tinha a força que tenho agora antes de começar. Aquilo que eu achava impossível para uma pessoa tímida agora me parece possível. Posso empurrar um carro agora!", disse ela, que deixou um recado para todas as mulheres fãs da heroína. "Eu fiz para vocês."