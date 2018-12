Brie Larson visita Masp e elogia exposição do artista brasileiro Rubem Valentim

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brie Larson, 29, aproveitou sua passagem por São Paulo para visitar nesta sexta (7) a exposição do artista brasileiro Rubem Valentim, no Masp. Nas redes sociais, ela publicou uma foto no museu e escreveu: "Meu lugar feliz é estar rodeada por Rubem Valentim [1922-1991]."

Na imagem, a vencedora do Oscar por "O Quarto de Jack" aparece ao lado de algumas das obras com formas geométricas que integram a exposição do baiano conhecido por articular elementos da cultura ocidental às raízes africanas brasileiras.

Na rede social, Larson também mostrou seu almoço no Figueira Rubayat e exibiu uma imagem de um trabalho da artista visual Sonia Gomes.

A atriz está na cidade para divulgar seu novo filme, "Capitã Marvel", durante uma mesa da Marvel na Comic Con Experience 2018. Além de Larson, o evento também contará com a participação do ator romeno-americano SebastianStan, conhecido por seu papel como Soldado Invernal na franquia Capitão América.