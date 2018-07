Briga pela audiência não se limita mais a alguns poucos horários

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Daqui um mês, data hoje, como anunciado, o ‘Hora 1’, da Globo, terá ampliada a sua duração, em vez de uma, duas horas, começando às quatro e indo até seis da manhã. É a TV, cada dia mais, descobrindo que todo horário é um horário a ser conquistado. Foi-se o tempo em que só o prime-time era considerado e as demais faixas serviam de figuração. Não por acaso, na pesquisa de audiência, a tão considerada média/dia é resultado do minuto a minuto, em todas as faixas. Está certa a Globo em investir na sua madrugada, assim como já estava o SBT com os seus telejornais produzindo números bem significativos para o seu resultado mensal. Que se espertem as vendedoras de horário. Tentar viver apenas à custa de igrejas, cavalinhos sem pata e outros que tais, daqui a pouco, não vai dar mais. Melhor se mexer enquanto é tempo. A televisão está mudando. E o público, principalmente, também.

Vídeo Show muda

O ‘Vídeo Show’ volta ao ar segunda-feira reformulado, sem a participação de Otaviano Costa, que vai se dedicar a um novo projeto da Globo. Sophia Abrahão segue no comando, mas com Vivian Amorim e Fernanda Keulla se revezando com ela na apresentação da atração, que ganha ainda dois novos integrantes: a ex-BBB Ana Clara e o ator Felipe Tito nas matérias de bastidores, junto com Marcela Monteiro.

Vale esclarecer

Na Globo, em São Paulo, trabalha Izabella Camargo, jornalista, com presença fixa no “Hora 1”. Na Globo, em Curitiba, trabalha Isabela Camargo, também jornalista. Diferença no “z”, no “s” e no “l” a menos. No mais, como ponto em comum, as duas são muito competentes.

Mercado alvoroçado

A chegada do GloboFlix ao mercado já é motivo de comemoração em vários setores, de modo especial na produção independente. Motivo de festa, porque, além das TVs abertas e fechadas, essas empresas passam a ter mais este mercado, com perspectivas de maior expansão nos próximos anos.

Delay

A Globo está com chamadas da segunda temporada da série ‘Máquina Mortífera’, exibição entre 20 de julho e 14 de dezembro, noites de sexta, após o ‘Globo Repórter’. Nelas se observa até “juras de amor” entre os policiais protagonistas, Martin Riggs (Clayne Crawford) e Roger Murtaugh (Damon Wayans); bem ao contrário da vida real. Fora, os dois bateram de frente feio. Crawford até foi demitido por mau comportamento, e a terceira temporada terá um novo ator, Seann William Scott.

Curiosidade

A primeira temporada de ‘Máquina Mortífera’ foi um sucesso na Globo, com média de 16 pontos em São Paulo. E o detalhe: segundo o Kantar Ibope, o público feminino (58%) dominou a audiência, ante 42% do masculino. A classe C representou a maior fatia (52%), AB(29%) e DE(19%).

SS na madruga

Silvio Santos sempre foi meio avesso a maiores exposições da sua imagem. Ao que parece, no entanto, isso também ficou no passado. Nas recentes mudanças feitas na programação, ele se enfiou na madrugada, duas da manhã, com o ‘Roda a Roda’. Até estranho.

Programação normal

Na segunda-feira, dia imediatamente após o encerramento da Copa da Rússia, o SporTV voltará com a sua programação. E por aí confirma-se, inclusive, o retorno do ‘Bem Amigos’, com apresentação de Cleber Machado. Os demais participantes ainda serão definidos.

Mercado

Agora é oficial: Cris Moreira é o novo diretor comercial da Band. Já no exercício das funções, ele está, por enquanto, tentando entender melhor as coisas. Mas a sua grande missão nesses primeiros dias será, sem dúvida, superar as intempéries internas.

Debates

Primeira emissora de TV a abrir os trabalhos, a Band já movimenta o seu jornalismo em torno dos preparativos para os debates com candidatos à presidência da República e Governador, marcados para 9 e 16 de agosto, respectivamente. Ricardo Boechat vai mediar o encontro com os presidenciáveis.

Datena no domingo

Domingo, a Band volta com o ‘Agora é com Datena’, do mesmo jeito que era antes, das 3h da tarde às 8h da noite. Netinho de Paula vai para o “banco”. Agora, com todo jeitão de uma ida definitiva, sem chances nem mesmo de vir a ocupar outro horário.

Bate – Rebate

‘Segundo Sol’, na Globo, vem se destacando também pela qualidade do seu elenco. A cada capítulo o público é surpreendido pelo bom trabalho de todos. Esquisito, até injusto, citar um ou outro. Porém, e sempre cabe um porém, vale destacar a atuação de Chay Suede, provavelmente no seu melhor trabalho na TV. Louve-se por aí a direção do Dennis Carvalho e sua equipe.

Saulo Laranjeira, do elenco da ‘Praça’, apresenta hoje e amanhã o espetáculo ‘A Arte do Humor’ no Teatro J. Safra, em São Paulo.

Após dez anos, Marcos Lazarini está de volta à Globo, agora para colaborar em ‘O Tempo Não Para’. Lazarini estava na equipe de ‘Apocalipse’, na Record.

Em temporada de férias na Austrália, Patrícia Poeta só volta em agosto ao ‘É de Casa’, na Globo.

Encerramento desta atual edição do ‘Masterchef’ na Band confirmado para o próximo dia 31. Mas com toda certeza de outras em breve.

Não será nesta próxima segunda-feira, o início da fase diária do programa “Amaury Júnior” na Bandeirantes...

C´est fini

Complicado entender certas coisas. Em todas as chamadas, ao vivo, da Globo e GloboNews na cobertura do resgate dos meninos tailandeses, do outro lado do mundo, a presença do delay não chegou a incomodar. Praticamente não existiu. Aliás, digno do melhor registro o trabalho dos repórteres Rodrigo Alvarez e Rodrigo Carvalho. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

