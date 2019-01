Brincadeiras gratuitas vão movimentar os bairros a partir desta segunda

SMCS

A partir desta segunda-feira, dia 28 de janeiro, vai começar o Festival de Férias – Verão 2019. Até 8 de fevereiro, as dez Administrações Regionais da cidade vão receber atividades esportivas e recreativas gratuitas para as crianças. As ações serão feitas de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. O festival também faz parte da programação do Verão Curitiba 2019.

A maioria dos eventos será nas Ruas da Cidadania, mas outros pontos dos bairros também terão atividades para as crianças que estão em férias escolares. As brincadeiras serão feitas em 14 espaços públicos da cidade. A coordenação e organização do Festival de Férias – Verão 2019 é da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

Serão colocadas à disposição das crianças várias atividades recreativas e esportivas, sob a supervisão de professores da Smelj. As crianças vão poder usar jogos de tabuleiro, fazer pinturas e participar de minitorneios esportivos.

As atividades dos Jogos do Piá, com pingue-pongue, betes e rolimã também estarão disponíveis. A ordem é brincar e se divertir, aproveitando o período para fazer novos amigos. Um dia por semana, a Smelj vai disponibilizar brinquedos infláveis e camas elásticas, além das demais brincadeiras que serão feitas todos os dias.

Além das atividades durante a semana, quem está de férias pode aproveitar a programação do Verão Curitiba 2019 aos fins de semana nos parques Barigui, Passaúna, Náutico e Lago Azul.

Confira os locais das atividades do Festival de Férias – Verão 2019

Cajuru - Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 2150) - de 28 de janeiro a 2 de fevereiro

Santa Felicidade - Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213) - de 28 de janeiro a 2 de fevereiro

CIC - Centro de Iniciação ao Esporte – Praça Olímpica da CIC (Rua Sebastião Ribeiro Batista, 152) - de 28 de janeiro a 2 de fevereiro

Portão/Fazendinha - Rua da Cidadania do Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1700) - de 28, 29 e 30 de janeiro

Praça Afonso Botelho - 31 de janeiro e 1º e 2 de fevereiro

Tatuquara - Centro de Esporte e Lazer Santa Rita (Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620) - de 28 de janeiro a 2 de fevereiro

Bairro Novo - Centro de Esporte e Lazer Xapinhal (Rua Francisco Claudino Ferreira, s/n) - 28 e 29 de janeiro

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Rua Ourizona, 1681) - 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro

Boa Vista - Rua da Cidadania do Boa Vista (Avenida Paraná, 3600) - de 28 de janeiro a 2 de fevereiro

Pinheirinho - Centro de Esporte e Lazer Zumbi dos Palmares (30 e 31/1) (Rua Lothário Boutin, 289) - 28 e 29 de janeiro

Rua da Cidadania do Pinheirinho (1/2) (Avenida Winston Churchill, 2033) - 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro

Matriz - Praça Oswaldo Cruz (Rua Brigadeiro Franco, 2333) - de 28 de janeiro a 2 de fevereiro

CRAS Vila Torres (Rua Aquelino Orestes Baglioli, 120) - 4 a 8 de fevereiro

Boqueirão - Rua da Cidadania do Boqueirão (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430) - de 28 de janeiro a 2 de fevereiro