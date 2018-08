Britney Spears deve indenização de US$ 110 mil ao ex-marido

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears, 36, deve pagar US$ 110 mil para o seu ex-marido, Kevin Federline, arcar com os custos de advogados e outras despesas na batalha sobre a pensão dos filhos. Desde que se separaram, o casal divide a paternidade de Sean, 12, e Jayden, 11. Eles ficam sob a tutela do pai, e Britney é quem paga a pensão.

O ex-marido foi ao tribunal no início do mês de agosto para pedir que a cantora reajustasse o valor pago às crianças, dizendo que as necessidades delas haviam mudado, segundo divulgou o site americano E! News. Desde 2008, Britney paga US$ 20 mil por mês, além dos custos de mensalidade escolar, roupas, atividades extracurriculares e outras despesas, que somam cerca de US $ 35 mil a mais por mês

O advogado de Federline teria pedido um reajuste para que o ex-marido recebesse US$ 60 mil por mês da cantora, frente aos US$ 20 mil. Ela então teria recusado, alegando que o ex-marido não contribuía financeiramente para nenhuma das duas crianças. Depois do ocorrido, Spears concordou em aumentar o pagamento mensal em US$ 10 mil.

Além do aumento, Britney deve pagar US$ 100 mil para os advogados que Kevin teve de contratar para continuar na briga.