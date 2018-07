Bruna Marquezine acompanhará Neymar em leilão beneficente em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine estará em São Paulo ao lado de Neymar no dia 19 de julho, às 20h, no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. A própria atriz fez o anúncio em vídeo compartilhado pelo namorado.

O evento ocorrerá no Hotel Unique, em São Paulo, e será organizado pelo instituto que leva o nome do jogador. "A Bruna vai me acompanhar nessa noite ao lado de grandes nomes que vão comandar o leilão! Obrigado a todas as empresas participantes, aos apresentadores, artistas que doaram experiências e cantores envolvidos", escreveu Neymar no Instagram.

Ele agradece aos seguintes nomes: Gloria Maria, Patricia Abravanel, Livia Nepomuceno, Sabrina Sato, Serginho Groisman, Pedro Bial, Tom Cavalcante, Nivaldo Prieto, Alexandre Pires e o cantor Leonardo.

Além disso, Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank, Claudia Leitte, Luciano Huck, Roberto Justus e Rodrigo Faro são apoiadores. O apresentador Silvio Santos foi convidado. "Um abraço para o Neymar. Tomara que ele continue obtendo vitórias e que tenha boa saúde", disse Silvio.

Nesta sexta-feira (13), Bruna Marquezine fez uma visita ao próprio Instituto Neymar Jr., na Praia Grande, litoral de São Paulo. A atriz fez um tour guiado pela estrutura do local.

Algum tempo depois, Neymar foi ao Instagram para elogiar a atitude da namorada. "Visita mais que especial", escreveu o camisa 10 da seleção brasileira.