Bruna Marquezine descarta ida a Paris para morar com Neymar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Marquezine descartou a possibilidade de se mudar para Paris para morar com Neymar. A declaração foi dada nesta quinta-feira (19), durante leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., em São Paulo.

Em entrevista ao UOL, a atriz afirmou que até deve visitar o craque durante as férias, mas que o plano não é ficar por tanto tempo. "Eu devo viajar para curtir as férias, mas a gente ainda não tem pensado nisso, e não dessa forma, uma mudança, sair do país". disse Marquezine.

Ao comentar as declarações do pai de Neymar, que disse torcer pelo casamento dos dois, Marquezine foi evasiva. "Tenho um carinho muito grande pelo pai dele e pela família", afirmou.

O EVENTO

O Instituto Projeto Neymar Jr. realizou, na noite desta quinta-feira (19) um leilão beneficente no hotel de luxo Unique, em São Paulo. O evento reúne cerca de 700 convidados, incluindo celebridades e nomes importante do futebol brasileiro.

Passaram pelo tapete vermelho as atrizes Juliana Paes e Isis Valverde, as apresentadoras Sabrina Sato e Ana Paula Padrão, o humorista Tom Cavalcante, a modelo Fernanda Motta, entre outros.

O evento leiloou 24 itens, incluindo uma vaga para jogar no time de Neymar. Não em Paris, é claro, mas sim durante o Neymar's Jr. Five, torneio organizado pelo instituto do atleta e cuja final acontece em Praia Grande, no litoral paulista.

O evento, se propôs a leiloar "experiências", ainda terá entre os lotes uma tarde acompanhando a modelo Gisele Bündchen durante ensaio nos Estados Unidos, um passeio de barco em Angra dos Reis ao lado do apresentador Rodrigo Faro ou um tour pelos estúdios do SBT com o dono da rede, Silvio Santos.

O instituto, que atua junto a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, reverterá os valores levantados para a inclusão social dos jovens. Na edição do ano passado, foram arrecadados R$ 2,5 milhões.