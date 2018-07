Bruna Marquezine desembarca no Rio com mala de R$ 12.900

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um look despojado e confortável, Bruna Marquezine desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, nesta terça-feira (24) carregando uma mala da grife francesa Louis Vuitton que custa R$ 12.900. A atriz também estava com uma bolsa de couro preta da marca francesa Yves Saint Laurent, que custa cerca de R$ 8 mil.

Enquanto aguardava seu carro, a atriz sentou no meio-fio da rua, em frente ao aeroporto e ficou mexendo no celular.

No domingo (22), Bruna esteve na festa de Davi Lucca, filho de Neymar Jr. com Carol Dantas em Santos, litoral de São Paulo no instituto que leva o nome do jogador de futebol.