Bruna Marquezine diz que "não acha que vai demorar muito" para ser mãe

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se depender de Bruna Marquezine, o filho de Neymar, Davi Lucca, não precisará esperar muito para ganhar um irmãozinho ou irmãzinha.

Isso porque a atriz de 22 anos revelou em entrevista à revista GQ que tem muita vontade de ser mãe. E que não pretende esperar muito para realizar esse sonho. "Não acho que vai demorar muito", respondeu a atriz a fãs que enviaram perguntas para a publicação questionando-a sobre uma possível maternidade.

Bruna respondeu às perguntas mais procuradas a respeito dela no Google e, com bom humor, admitiu não ser tão habilidosa quanto os fãs esperavam.

Sobre sua desenvoltura na cozinha, por exemplo, negou saber fazer um bom macarrão. "Sei fazer três coisas: gelo, pipoca e miojo", disse.

Já com a bola nos pés, também confessou não ser tão desenvolta quanto o namorado jogador. "Sou péssima com bola de futebol. Adoraria dar um balãozinho, um ovinho, no meu namorado", disse.

Nesta terça (24), Neymar e Marquezine chegaram a subir no altar, mas ainda não foi para dizer "sim". Eles foram padrinhos do casamento de Leo, ex-jogador do Santos, com Gabriela Pozzi, que trabalha em uma das empresas que gerenciam a carreira de Neymar no PSG.

A cerimônia aconteceu no Santuário Santo Antônio do Valongo, em Santos, litoral de São Paulo. Bruna e Neymar entraram na igreja acompanhados de Davi Lucca. A atriz vestia um vestido amarelo com recortes enquanto o jogador usava o terno e gravata escolhido para os padrinhos.