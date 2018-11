Bruna Marquezine diz se sentir assustada com cenário político

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após declarar o término de seu namoro com o jogador Neymar na última quinta-feira (18), Bruna Marquezine, 23, disse sentir medo do atual momento político.

A atriz, que já postou uma foto apoiando a campanha "#EleNão", contra o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), afirmou que o fim de seu namoro não teve qualquer relação com a divergência política entre ela e o ex.

"A gente está vivendo um momento muito crítico, muito perigoso, de muito ódio, em que as pessoas estão realmente deixando de se falar e de se gostar", disse Marquezine.

A atriz ainda afirmou não pensou na sua posição como artistas em todas as vezes que se posicionou, mas que deveria ter o feito. "Acho que, enquanto artista, eu tenho sim um dever social. Tenho o dever de falar sobre o que eu acho importante, de trazer debates interessantes", disse. Apesar disso, ela alertou que, por se tratar de um assunto delicado, tem que repensar cada palavra que usa.

"Nessas eleições, as vezes em que eu me pronunciei foi por desespero, foi por pavor, foi por medo, porque eu estou muito assustada com o rumo que as coisas estão levando", disse.

"Não só pelas duas únicas opções, eu não considero boas as duas, mas por ver tanta gente se odiando e por ver tanta gente racista, homofóbica, racista e por aí vai, tanta gente agressiva se revelando de uma vez só, e essa onda de ódio."