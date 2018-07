Bruna Marquezine é madrinha de casamento de amiga no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Marquezine foi madrinha de casamento da amiga Hatalia Oliveira, filha do ex-jogador e comentarista esportivo Zinho, com Matthijs Boersma. A cerimônia aconteceu neste sábado (28) em um hotel em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Neymar acompanhou a namorada.

Marquezine entrou na cerimônia com o amigo Daniel Campos. Neymar, que não foi padrinho dos noivos, só ficou de olho na amada.

Mais cedo, Marquezine postou um vídeo nas redes sociais com o vestido azul, que foi traje obrigatório entre as madrinhas. O vestido foi assinado pela estilista Helô Rocha.

O casamento deste sábado foi o segundo que a atriz apareceu ao lado de Neymar. Na última terça-feira, acompanhou o namorado e seu filho, Davi Lucca, à cerimônia do ex-jogador Leo, do Santos, com Gabriela Pozzi.