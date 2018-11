Bruna Marquezine e Neymar: entenda as idas e vindas do casal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine e Neymar terminam o namoro. De novo? Sim, novamente. Parece notícia velha já que o craque da seleção brasileira e a atriz estão nesse vai-e-vem desde 2012.

A separação dos dois não chega a surpreender os milhares de seguidores de ambos nas redes sociais. Até aquela pessoa mais desconectada do mundo das celebridades sabe das idas e vindas. Alguns já até especulam quando eles voltarão, será na Virada do Ano?

Antes disso, relembre a história de amor do casal Brumar:

Em outubro de 2012, Bruna Marquezine tinha apenas 17 anos quando surgiram os primeiros rumores de que estava namorando o craque. Na época, ela estava na novela "Salve Jorge" (Globo) e Neymar, 21, jogava pelo Santos.

Em dezembro do mesmo ano, a mídia já especulava que os dois estavam juntos. Porém, foi apenas no Carnaval de 2013 que os dois assumiram o namoro e começaram a pipocar as primeiras imagens do casal.

No final de maio de 2013, o Barcelona finalizou a contratação de Neymar. O craque foi morar na Espanha e o namoro passou a ser a distância, com muitas trocas de mensagens pelos aplicativos. Em setembro do mesmo ano, o craque brasileiro declarou seu amor pela atriz durante um quadro do programa Domingão do Faustão.

Na época, Bruna Marquezine participava da Dança dos Famosos e foi surpreendida quando Neymar apareceu no telão do programa para parabenizar a participação dela no quadro. "É difícil, a distância é grande, mas o amor também. É muita saudade, mas fazer o quê. Quero que saiba que você é muito especial para mim e para todos que te conhecem", disse Marquezine.

Dois meses depois, os rumores da primeira separação surgiram. O casal, inclusive, não passou junto o Ano Novo -cada um foi para um lado. Em fevereiro de 2014, houve notícias de que o motivo da turbulência seria o ciúme de Neymar de ver a namorada beijando outros homens nas novelas. A atriz estava na primeira fase do folhetim "Em Família".

Em março de 2014, Bruna Marquezine participou novamente do Domingão do Faustão e contou que Neymar havia sido seu primeiro namorado. Um mês depois, no próprio Faustão, o jogador afirmou que havia reatado com a atriz. O anúncio aconteceu pouco antes do início da Copa do Mundo no Brasil.

A Copa não foi boa para o Brasil, que perder por 7 a 1 para a Alemanha, nem para o relacionamento de Neymar com Bruna Marquezine. Em agosto, o casal deu os primeiros sinais de que havia uma crise. Os dois passaram férias em Ibiza, e a atriz retornou ao Brasil e Neymar para Espanha e, logo na sequência, confirmatam a separação.

Em novembro de 2014, Bruna Marquezine começou a namorar com o modelo Marlon Teixeira, porém, o relacionamento foi até maio de 2015. Ao longo do ano, ela e o jogador voltaram a se reaproximar. Em maio de 2006, Neymar veio ao Brasil para se preparar para a Olimpíada e os dois foram vistos juntos.

Em 20 de agosto de 2016, Neymar comemorou a conquista da medalha de ouro do Brasil na Olimpíada na arquibancada, onde estava o filho e a atriz Bruna Marquezine. A imagem dos dois juntos gerou uma mobilização dos internautas para pedir a volta do casal Brumar, até a atriz Tatá Werneck participou da campanha.

Em entrevista à Globo após a premiação, Neymar contou que foi à torcida com uma intenção: "Prometi para uma pessoa que se fosse campeão eu iria até lá na arquibancada", mas não revelou a quem havia prometido. Em dezembro de 2016, o casal assumiu que estava novamente namorando.

Poucos meses depois, em junho de 2017, Neymar e Bruna se separatam pela terceira vez. Foi o próprio craque que comunicou a separação, que teria ocorrido, segundo pessoas próximos ao casal, após o jogador ter pedido Marquezine em casamento e a atriz recusar, pois não queria colocar a carreira em risco.

Em outubro de 2017, o ex-casal se encontrou no casamento de Marina Ruy Barbosa. Segundo convidados, o reencontro teve conversas ao pé do ouvido e troca de selinho. Em dezembro de 2017, Neymar afirmou que voltaria com Marquezine. "Voltaria. Pelo carinho que sinto por ela, por gostar muito. A gente não sabe o dia de amanhã", disse ele.

O retorno do casal aconteceu na festa de Réveillon quando Neymar foi até Fernando de Noronha (PE), onde Bruna Marquezine estava hospedada na pousada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Os dois apareceram juntos e aos beijos. O jogador do Paris Saint-Germain chegou ao arquipélago pernambucano após passar uma temporada em Maraú (BA), ao lado do filho, Davi Luca, e de amigos famosos como Gabriel Medina, Thiaguinho e Rafael Zulu.

O casal Brumar começa o ano de 2018 juntos e mais felizes do que nunca. Foram dez meses.