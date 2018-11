Bruna Marquezine é vista em set com americana Emma Roberts

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Marquezine aproveita a sua estada nos Estados Unidos para fazer contatos. Ela foi vista em set de filmagens com a atriz Emma Roberts, sobrinha de Julia Roberts e que fez parte do elenco de filmes como "Pânico 4" e "Idas e Vindas do Amor".

Em Los Angeles, Bruna gravou algumas cenas em um carro antigo. O automóvel foi rebocado com alguns equipamentos de cinema.

As gravações aconteceram nessa quinta (1º) e ainda não há informações sobre o projeto, nem data da lançamento.

Bruna ainda aproveita a passagem em Los Angeles para se divertir. Ela foi a uma festa de Halloween fantasia de personagem do filme "Uma Linda Mulher".