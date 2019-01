Bruna Marquezine revela alter ego Paola ao fazer tutorial de maquiagem para revista americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paola é blogueira, chique, milionária e vive em, ninguém mais, ninguém menos, que Bruna Marquezine, 23. O alter ego "instagramer" foi revelado pela atriz durante um tutorial de maquiagem que ela fez para a revista Vogue.

No vídeo, publicado nesta segunda-feira (14), a brasileira conta, em inglês, que não sabe muito sobre maquiagem e o pouco que sabe aprendeu nos bastidores das novelas, já que sua mãe não gosta e não teve uma irmã mais velha para ensiná-la.

Entre uma ou outra frase que acabava saindo em português, a atriz comemorou a participação no projeto de da Vogue, que já teve nomes como Kylie Jenner, Rihanna e Pabllo Vittar: "Saí de Duque de Caxias pra fazer tutorial pra Vogue", brincou.

O português também foi usado na hora de Bruna apresentar Paola. "Eu sou muito chique, milionária, estou em London. Ai, que linda. Olha que plena! Pega essa pele", comentou ela em gargalhadas com voz e gestos semelhantes aos usados por influenciadores digitais.

Bruna, que está em um período sabático desde o final de "Deus Salve o Rei" (Globo), passou a virada do ano em Fernando de Noronha, onde trocou beijos com Gian Luca Ewbank, irmão de Giovanna Ewbank. "Tenho só 23 anos. As pessoas me levam muito a sério. Me leve menos a sério", afirmou ela à revista Quem na ocasião.