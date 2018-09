Bruna Marquezine revela que já sofreu com distúrbio de imagem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, 23, usou o Stories do Instagram para falar sobre um problema que enfrentou com a sua aparência. A atriz contou que já teve distúrbio de imagem, um problema de saúde mental que faz a pessoa achar que sua aparência só tem defeitos.

O assunto veio à tona depois que Bruna percebeu que muitos de seus seguidores faziam comentários sobre seu peso. "Eu quero dividir com vocês alguns comentários de algumas pessoas na minha última foto", disse a atriz, que mostrou exemplos de mensagens falando sobre sua magreza.

"Eu poderia postar vários comentários assim para vocês", continuou. "Acho importante falar disso. Eu estou muito saudável, graças a Deus. Inclusive, bem antes de vir para esta viagem, eu fiz todos os exames. Fiquei super feliz com os meus resultados, meu médico também. E eu estou muito bem. Isso deveria ser a única coisa importante."

Bruna aconselhou os fãs a não fazerem comentários depreciativos nas fotos de outras pessoas. "Não estou falando que não podem fazer críticas nas minhas fotos, mas, nas fotos de qualquer pessoa, se a sua crítica for ofender, machucar, fazer com que essa pessoa se sinta mal com o corpo dela, se você for machucar essa pessoa, por mais que sem intenção, fica quieto, não comenta", desabafou.

A atriz contou que já enfrentou problemas graves com a sua aparência e, por isso, comentários do tipo são irresponsáveis. "Na época, as pessoas não comentavam que eu tava magra demais, mas comentavam que eu tava um pouco gordinha", disse. "Eu acreditei na opinião alheia e comecei a detestar meu corpo, achava que tinha que emagrecer de qualquer jeito."

Para viver Catarina, na última novela das sete da Globo, "Deus Salve o Rei", Bruna quis emagrecer para dar uma cara mais madura para a personagem. O processo, no entanto, foi feito de forma saudável com acompanhamento médico. "Depois de estar saudável e estar feliz com o meu corpo, a Catarina surgiu na minha vida e de forma responsável e consciente eu falei que queria emagrecer para a Catarina", afirmou.

Antes de ficar bem, para conseguir o corpo perfeito, a atriz revelou que costumava tomar laxante todos os dias. "Junto com tudo isso eu tive depressão, não só por isso, mas principalmente por esses motivos, questões de autoestima, por não me aceitar, não me achar bonita o suficiente, consequentemente eu não me achava boa o suficiente para nada", disse. "Não sentia prazer em ter uma boa alimentação e cuidar de mim. Eu não estava me amando."

Por conta do mau hábito, Bruna desenvolveu problemas de saúde e tem sequelas em seu corpo até hoje. Com apoio da família, buscou ajuda e hoje afirma estar saudável e feliz. "As nossas palavras podem abençoar ou amaldiçoar a vida de uma outra pessoa. Então, sejam responsáveis na hora de falar", aconselhou.

Bruna aproveitou também para desabafar sobre o tom de machismo presente nos comentários sobre sua aparência. "A gente tá vivendo uma era de aceitação e eu vejo mulheres diminuindo as outras", disse. "O nosso corpo, mulheres, não foi feito para agradar os homens, para agradar ninguém", concluiu.