Bruna Marquezine usa colar com as iniciais de Neymar em Veneza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De férias em Veneza, onde foi ao 75º Festival Internacional de Cinema, a atriz Bruna Marquezine, 23, passeou pela cidade usando um colar com as iniciais de Neymar Jr., 26, seu namorado nesta segunda (3).

Bruna esteve novamente no red carpet no domingo (2) para prestigiar a exibição do filme The Sisters Brothers, "que filme!", publicou a atriz em sua conta no Instagram. O vestido usado por Bruna é da grife Ralph & Russo e tem fios de ouro entrelaçados com fios de seda em sua composição.

A atriz aproveitou para responder à pergunta de um seguidor, que questionou se ela viajava com um fotógrafo profissional. "Para quem quer saber... ninguém quer saber, foi só um comentário que li mesmo e resolvi responder. Me perguntaram se estou viajando com fotógrafo. Não, mas sim", respondeu Bruna.

"Quem está viajando comigo é o Gonçalo. Não é a primeira vez que a gente faz viagem de trabalho junto. Ele que está tirando as fotos e fazendo os vídeos. E tô falando isso porque não, não costumo viajar com fotógrafo profissional. Não levo ele pra onde vou", explicou ela.

Bruna também brincou com o fato de ter visto um casal dançando enquanto admirava um arco-íris. "Eu disse 'ai que lindo, dá vontade de abraçar!' e eram brasileiros, e [a moça] disse pode vir, e eu fui!", brincou Bruna.

FÉRIAS

Bruna está de férias desde o término da novela Deus Salve o Rei, na qual interpretou a vilã Catarina. Ela está aproveitando o período para viajar e ficar com quem ama. No último sábado (25), a atriz dançou muito na festa de aniversário de Tatá Werneck.

Após ter uma festa de aniversário antecipada pelo namorado, Neymar Jr,, na mansão em Mangaratiba do jogador, Bruna celebrou a nova idade em viagem a Santorini, na Grécia. Depois, foi visitar Neymar em Paris.

A atriz está escalada pela Globo para a próxima novela das nove, Troia, mas ainda não respondeu à emissora a respeito do convite.