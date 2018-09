Bruna Marquezine vai buscar comida de pijama nas ruas de Nova York: 'Ninguém nem te olha'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sempre sob os holofotes no Brasil, a atriz Bruna Marquezine, 23, usou as redes sociais para comemorar o anonimato nas ruas de Nova York, cidade que está visitando já há alguns dias.

"Eu amo Nova York e sempre vou amar, porque você pode buscar seu almoço na rua e ninguém repara em você, ninguém nem te olha", afirmou no Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas), mostrando o modelito e a comida que foi buscar.

A atriz, que aponta Nova York como uma de suas cidades favoritas, também usou as redes sociais para mostrar o quarto de hotel em que está hospedada e a vista da janela dele.

Bruna está de férias desde o término da novela "Deus Salve o Rei", na qual interpretou a vilã Catarina. Ela está aproveitando o período para viajar e ficar com quem ama. Na semana passada, ela esteve em Veneza, onde passeou usando um colar com as iniciais do namorado, o jogador Neymar Jr., 26.

A atriz está escalada pela Globo para a próxima novela das nove, Troia, mas ainda não respondeu à emissora a respeito do convite.