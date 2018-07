Bruna Marquezine visita Instituto Neymar no litoral de São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine aproveitou a sexta-feira para visitar o Instituto Neymar Jr. na Praia Grande, litoral de São Paulo. Como o nome sugere, a organização beneficente foi criada pelo namorado da atriz e tem como objetivo ajudar pessoas vulneráveis com atividades esportivas e educativas.

"Nossa visita especial", escreveu a página do Instituto no Instagram. Bruna conheceu as dependências do local que, segundo informações divulgadas pela organização, atualmente tem impacto na vida de mais de 10.000 pessoas.

Algumas das seções visitadas pela atriz foram o hospital oftalmológico, o "espaço saúde", o consultório odontológico e uma área específica para o desenvolvimento educacional das crianças.