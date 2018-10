Brunch Saccaro

Os empresários Fernando Kersting e Cláudia Pritsch Kersting, do Grupo MovDecor, receberam convidados para comemorar o lançamento do novo showroom da Saccaro Curitiba. O casal assume a nova franquia da marca de mobiliário, na capital paranaense. Em breve eles também abrirão uma loja da Saccaro em Asuncion, no Paraguay. O brunch contou com a presença do consultor de estilo da marca, Wair de Paula.

Perspectivas imobiliárias

O mercado imobiliário foi pauta de talk que aconteceu na M. Decor. Carlos Eduardo Canto (diretor da Canto Imóveis), Fábio Tadeu Araújo (sócio diretor da Brain Inteligência Corporativa), Henrique Penteado Teixeira (diretor da Cyrela e professor da FGV), Jayme Bernardo (arquiteto), Leonardo Lazzarotto (co-fundador e CEO da Tailor Media) e Zilda Fraletti (galerista e proprietária da Zilda Fraletti Galeria de Arte) conversaram sobre “Indústria Imobiliária – Perspectivas para 2019” em um bate-papo interativo com o público.

Gerson Lima

Lilian Zampieri Lima e Ramilto Lima Junior, empresários da M. Decor

Novo escritório Boscardin Corsi Arquitetura

Os arquitetos Ana Carolina Boscardin e Edgard Corsi celebram, no dia 19 de Outubro, a nova sede do escritório. O novo Studio Boscardin.Corsi marca uma nova fase na carreira dos profissionais e para comemorar, receberão convidados para o bate-papo “Como a arquitetura pode influenciar no comportamento das pessoas – Case The Coffee” ministrado pelos arquitetos e por Alexandre Fertonani, sócio proprietário do The Coffee, que tem o ousado projeto assinado pelo escritório.

Eduardo Macarios

Novo Studio Boscardin.Corsi