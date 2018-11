Bruninho diz que vôlei brasileiro precisa usar liga italiana como exemplo

Folhapress

MODENA, ITÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - Desde que assumiu o vôlei como profissão, o levantador Bruno Rezende esteve em algum clube do Brasil ou Itália. Com baixo interesse em jogar em alguma outra liga, Bruninho, como é mais conhecido, aproveita a experiência na Europa, que considera ter "o melhor campeonato do mundo", para indicar o que pode melhorar em seu país natal.

"Nosso país, nossa Superliga tem que ser mais organizada", comentou o jogador, que atualmente defende as cores do Lube Civitanova. "Espero que possam copiar de certa forma o estilo de como o campeonato é organizado na questão de televisão, patrocinadores Estamos um pouco atrás ainda e acredito que essas sejam as coisas importantes para a Superliga seguir crescendo", complementou o filho técnico Bernardinho.

O que se vê dentro de quadra também é alvo de ponderações do armador campeão olímpico na Rio 2016. "O nível de jogo, a parte tática também precisa crescer no Brasil. Todos os brasileiros sabem jogar muito bem na parte técnica, mass falta um pouco da parte tática, que aqui é muito forte. Podemos pegar isso também para fazer que a Superliga cresça", analisou.

Assim como Yoandy Leal, Bruninho acredita que a falta de entrosamento entre os jogadores é a causa das oscilações do Civitanova neste início de temporada. Aliás, o fato de agora estar constantemente jogando ao lado do ponteiro, seu companheiro de quarto nas viagens, é visto com otimismo pelo levantador quando o assunto é seleção brasileira —após cumprir os dois anos de afastamento de seleções exigidos pela FIVB (Federação Internacional de Vôlei) em casos de naturalização, o cubano-brasileiro poderá ser convocado por Renan Dal Zotto a partir de maio do ano que vem.

"Ele tem me perguntado, quer saber O Leal está ansioso pela oportunidade de servir a seleção brasileira. Eu disse que o bicho pega lá, pois treinamos muito e tem que estar acostumado. Tenho tentado deixar ele bem a par de como é na seleção brasileira. Acho que ele que pode ajudar bastante a seleção se vier com essa filosofia e essa mentalidade", destacou.