Bruno Castro e Jovana Fuganti são campeões do XXV Campeonato Aberto do Norte do Paraná

Encerrou neste domingo, o XXV Campeonato Aberto do Norte do Paraná que contou com o patrocínio máster da Medilar – Gestão em Saúde, o torneio teve um grande número de participantes, no total 98 golfistas disputaram o título neste final de semana.

No sábado no período da tarde, os jogos foram suspensos temporariamente, devido às condições climáticas que impediram oito grupos de terminarem suas voltas. Com a melhora do tempo no domingo, as equipes puderam concluir a rodada de sábado e dar continuidade ao jogo.

Na categoria masculina a disputa pelo título foi acirrada, entre os atletas Bruno Castro (75/75) e Adilson Ramos (77/74). No primeiro dia o golfista Bruno realizou a melhor volta tornando-se líder da competição, e manteve seu desempenho consagrando-se o campeão. Adilson Ramos foi o vice com apenas uma tacada de diferença.

Entre as mulheres o título ficou com Jovana Fuganti, que obteve o melhor resultado nos dois dias da competição, totalizando 174 tacadas. A vice foi Alice Ito, com 184 tacadas.

Na categoria M1 – O campeão foi Noboru Yagui com 145 net, o segundo lugar ficou com Lucio Minoru com 146 net e em terceiro lugar ficou para Mario Favoreto com 150 net.

Na categoria M2 – O título ficou com Walter Yadomi com 144 net, o vice foi para Sergio Saruhashi com 145 net e terceira posição foi para Rogerio Alves com 146 net.

Na categoria M3 – O primeiro lugar ficou com Carlos Alberto Fujiwara com 139 net, o segundo colocado ficou com Frederico Theophilo com 142 net, e terceiro colocado ficou com Guilherme Higashi com 147 net.

Na categoria M4 Stableford – O íitulo foi para Gabriel Spagnuolo 79 pontos, seguido de Benedito Graça Sobrinho também com 79 pontos e por terceiro foi Hans Wagner com 78 pontos.

Na categoria F1 – A campeã foi Eliana Higino com 148 net, e a segunda colocada foi Vera Prando com 152 net.

Na categoria F2 – A vencedora foi Maria Gabriela Montesi com 160 net, seguida de Tereza Gondo com 162 net.

Na categoria F3 Stableford – Primeiro lugar ficou com Janete Kato com 55 pontos, segundo lugar foi para Neide Fukuda com 57 pontos.

Nos prêmios especiais os campeões foram: Mario Favoretto (Longest Drive Masculino) Rute Yagui (Longest Drive Feminino) Jair Benke Jr (Near Pin Masculino) Eliana Higino (Near Pin Feminino) Jorge Montesi (Melhor Gross Sênior Geral) Antonio Donizette de Sá (Melhor Net Sênior Geral) Jair Benke Jr (Melhor Gross Juvenil) Igor Miyoshi (Melhor Net Juvenil).

Os apoiadores do torneio foram: Unimed, Yamaha, Unimed seguros, CAPC, Sferriê, Hotéis Bourbon, Itamaraty e Folha de Londrina.

PARANAENSES E CATARINENSES DISPUTAM O TOUR NACIONAL JUVENIL RS

A 3ª Etapa do Tour Nacional Juvenil acontece nesta semana, de sexta a domingo, no Porto Alegre Country Club. Estarão disputando o título os melhores juvenis amadores do país, o torneio conta pontos para os rankings nacional juvenil e mundial.

Representantes da FPCG: Nesta etapa a delegação paranaense e catarinense foi formada por quinze golfistas: Andreas de Carli, Arthur Locoman, Beatriz Pinheiro, Franco Misdorp, Gabriel Egydio, Jair Benke Junior, João Rafael Mercer, Maria Julia Ribeiro, Matheus Mercer, Pedro Rebel, Pedro Henrique dos Santos, Renato da Silva Filho, Victor André dos Santos, Victoria Cavali e Vitor Martins.

Benefícios FPCG: Como incentivo para a categoria, a FPCG está disponibilizando transporte gratuito para os atletas e seus acompanhantes, via Lei de Incentivo ao Esporte.

Programação do ônibus – 4ª feira – 7 de março

Curitiba > Porto Alegre > Curitiba.

1ª Saída ás 20h30 do Clube Curitibano Água Verde, em frente a portaria do clube. Rua Petit Carneiro – Curitiba/PR.

2ª Saída às 21h00 do Alphaville Graciosa Clube, em frente a portaria do clube. Avenida Tomaz Edison de Andrade Vieira, 825 – Pinhais/PR.

Nesta etapa a FPCG conta com o apoio via Lei de Incentivo das empresas: Consórcio Servopa, Mili, Condor e Elejor.

O Bluegolf disponibilizará os resultados online, além do horário de saída, através do link:

https://cbg.bluegolf.com/bluegolf/cbg18/event/cbg184/index.htm

HOLE IN ONE – SANTA MÔNICA

No dia 04 de março, no campo do Santa Mônica o golfista Edilson Alves de Andrade fez seu primeiro Hole in one. O feito aconteceu no buraco 17 com um hibrido, á 210 jardas. Os golfistas que estavam presentes Ademar Pastro, Sérgio Andrade, Marco Calabria e Wanderley do Campo

HOLE IN ONE – ALPHAVILLE

O golfista Eduardo Rebel realizou no Alphaville Graciosa seu primeiro hole in one. Domingo, dia 25, enquanto jogava saiu do tee preto utilizando um ferro 9 e embocou de primeira a 173 jardas no buraco 5. Jogavam com ele Maroan, Edson Cardoso e Taka.

A FPCG o parabeniza pelo feito!!

HOLE IN ONE – PINE HILL

Neste domingo, 25 de fevereiro no Pine Hill Golf Club, a golfista Ariane Sperafico realizou um feito extraordinário no buraco 4. Ariane saiu do tee branco usando um ferro 9 quando embocou de primeira, jogavam com ela, Denis Sperafico, Daison Mühlbeier e Luciana Schiavini.

A FPCG a parabeniza pelo hole in one!!