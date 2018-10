Bruno Gagliasso diz ter trocado Marina por Ciro em reta final

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Bruno Gagliasso, 36, decidiu mudar o seu voto para presidente na reta final das eleições. Trocou a candidata Marina Silva (Rede) por Ciro Gomes (PDT). Ele explicou que a decisão foi baseada no "risco do fascismo" vencer, segundo escreveu em seu perfil no Instagram, em referência ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), que lidera a pesquisa Datafolha com 40% dos votos válidos.

"Sou Marina Silva de coração, mas diante do risco do fascismo, todos que se importam com o futuro do país devem se unir e votar em Ciro Gomes."

Gagliasso também afirmou que as pessoas não devem votar com ódio nem com medo. "Não podemos arriscar perder o pouco que construímos nos últimos 30 anos de democracia. Não existe nada pior que acordar com medo. Vamos todos juntos. Contro o retrocesso. Contra o autoritarismo."

O texto foi postado acompanhado de um vídeo em que Caetano Veloso canta "Podres Poderes".

Em outras publicações, o ator declarou apoio a candidatos do PSOL aos cargos de deputado estadual e federal.