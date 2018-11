Bruno Gissoni paga, mas desiste de bungee jump em viagem a África do Sul

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estava tudo planejado e até pago, mas assim que se deparou com a maior ponte de bungee jump do mundo, o ator Bruno Gissoni, 31, perdeu a coragem. "Eu sou pai de família e não tenho que provar nada para ninguém", afirmou ele em vídeo feito pelo irmão Rodrigo Simas, 26.

Em sua conta no Instagram, Bruno também brincou com a situação: "Bom dia para você que perdeu US$ 75 (cerca de R$ 285) porque pagou antecipadamente a pulada de bungee jump. Estou tão nervoso que não consigo nem falar, 'jungee bump'".

Apesar da desistência de Bruno, Simas e outros amigos que acompanham os irmãos na viagem a África do Sul fizeram o salto, como a atriz Ágatha Moreira e o ator Miguel Rômulo. "Louco, louco, louco", avaliou esse último após o salto.

Bruno é casado com a atriz Yanna Lavigne, 28, desde maio, com quem tem uma filha, a Madalena, 1. O último trabalho do ator na televisão foi o malandro Uiarapuru, na novela "Orgulho e Paixão", que terminou em setembro e que também tinha Rodrigo Simas no elenco.