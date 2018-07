Bruno Henrique destaca histórico de Felipão e prevê rápida adaptação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Bruno Henrique disse acreditar que o elenco do Palmeiras absorverá rapidamente a metodologia de Luiz Felipe Scolari, recém-contratado pelo clube.

O meio-campista ressaltou os títulos alcançados pelo treinador e disse que Dudu, comandado pelo técnico pentacampeão do mundo no Grêmio, já antecipou aos jogadores como deverá ser o trabalho de Felipão no Palmeiras.

"O Dudu falou sobre ele [Felipão]. A gente sabe que o Felipão é um cara do bem. A forma dele trabalhar, eu não conheço, mas creio que rapidamente pegaremos a metodologia", comentou o meio-campista à Fox Sports.

"O Felipão vai colocar sua forma de trabalho e creio que nós vamos assimilar o mais rapidamente, ainda mais porque temos sequência de jogos e teremos pouco tempo para trabalhar", complementou Bruno Henrique.

Nesta segunda-feira (30), o elenco foi treinado pelo auxiliar Paulo Turra. Felipão ainda não chegou ao Palmeiras, pois resolve problemas particulares em Portugal. Mesmo sem a presença do técnico, Bruno Henrique disse que a nova metodologia na comissão técnica já entrou em prática.

"Ele só não está presente, 'mas já está aqui'. Ele deve falar o tempo inteiro por telefone [com a comissão técnica]. O trabalho do Felipão está em 100% e já deve estar com a cabeça aqui."

Para o jogo de quinta-feira (2), contra o Bahia, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras ainda não definiu se o interino Wesley Carvalho segue no comando ou se Paulo Turra, auxiliar de Scolari, assume o time. A tendência é que Turra comande a equipe.