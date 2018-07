Bruno Henrique faz dois gols e encerra jejuns do Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volante palmeirense Bruno Henrique parecia mesmo predestinado a encerrar a sequência sem vitórias do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (22), marcou duas vezes na vitória por 3 a 2, sobre o Atlético-MG, no Allianz Parque.

A equipe do técnico Roger Machado não vencia uma partida no torneio desde 6 de junho, quando bateu o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre. Desde então, foram três empates: contra Ceará, Flamengo e Santos, todos eles com roteiro muito parecido. O Palmeiras saia na frente, mas sofria o empate.

O volante também findou outro jejum que incomodava o torcedor há anos.

A última vez que o Palmeiras tinha marcado um gol de falta em um jogo de campeonato havia sido em 28 de fevereiro de 2015, com Robinho, hoje no Cruzeiro, contra o Capivariano, pelo Paulista.

Foi de Bruno Henrique a missão de fazer com que os 29.246 palmeirenses presentes no estádio Allianz Parque se lembrassem como é comemorar um gol dessa forma.

Ele já havia marcado outro gol de falta na goleada por 6 a 0 sobre o Liga Alajuelense, em amistoso disputado na Costa Rica durante a Copa do Mundo da Rússia, e repetiu o feito neste domingo.

Quando a partida estava empatada em 1 a 1, o camisa 19 cobrou com maestria, acertando o ângulo direito do goleiro Victor, para colocar o Palmeiras na frente.

O Atlético-MG voltaria a empatar, e Bruno Henrique voltaria a brilhar no Allianz Parque. De cabeça, já nos acréscimos, marcou o gol da vitória palmeirense.

A atuação decisiva chega em momento importante para o jogador, capitão pelo segundo jogo seguido.

Antes, Roger Machado fazia rodízio da faixa, mas que parece ter sido encerrado com o volante. Gesto de confiança que Bruno Henrique retribuiu com gols e a dedicatória do triunfo ao treinador.

"O que valeu foi o empenho em buscar o resultado. A gente dedica [a vitória] ao Roger. A gente sabe que a cobrança, a pressão é muito grande aqui. Mas o trabalho, desde o começo do ano, está sendo bem feito. Claro que falta um pouquinho para encaixar, e a cobrança vem forte, mas a gente está junto com ele. É muito importante torcedor, jogador e comissão [técnica] estarem juntos", disse o atleta logo após a partida.

"É um destaque positivo e é uma liderança. A faixa de capitão tem a ver com isso, ele me ajuda a compor do ponto de vista do que preciso em campo da entrega dele, mas também da capacidade de poder organizar o time e passar orientações. A sequência com a faixa não é ocasional. É o capitão para este momento", afirmou o técnico.

O Palmeiras não tinha um capitão fixo desde que Dudu abriu mão da braçadeira no primeiro semestre.

O camisa 7, inclusive, se pronunciou sobre a negociação com o Shandong Luneng, da China, barrada pela diretoria do clube. Episódio que causou desconforto entre ele, a torcida e o clube.

"Eu fiquei triste, porque era uma proposta muito boa para mim. Mas eu estou no maior clube do Brasil no momento, tenho apoio dos meus companheiros, da diretoria, então não tem motivo para estar triste", amenizou o jogador neste domingo, em seu retorno à equipe após estar suspenso contra o Santos.

Quem também retornou ao Palmeiras diante do Atlético-MG foi Moisés, que abriu o placar no Allianz Parque.

O zagueiro Juninho, emprestado pelo clube paulista ao mineiro, foi dar um chute para frente e furou. A bola pegou em seu pé de apoio e sobrou para Moisés, que finalizou para fazer 1 a 0.

No começo do segundo tempo, os atleticanos chegaram ao empate. Galdezani chutou e Weverton espalmou no pé de Luan, que só empurrou para empatar.

Quando o jogo parecia marcar o quarto empate seguido do Palmeiras no Brasileiro, Bruno Henrique cobrou falta para colocar o time na frente, aos 30 min da etapa final. Mas por pouco tempo.

O colombiano Chará acertou um belo chute de fora da área, com a chapa do pé esquerdo, no ângulo do goleiro palmeirense.

Foi aí que apareceu novamente a figura de Bruno Henrique, cabeceando após desvio de Deyverson para confirmar a vitória alviverde.

PALMEIRAS

Weverton. Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Deyverson), Bruno Henrique e Moisés; Gustavo Scarpa (Hyoran), Dudu (Jean) e Willian.

T.: Roger Machado.

ATLÉTICO-MG

Victor, Patric, Gabriel, Juninho e Fábio Santos; Zé Welison, Galdezani (Lucas Cândido) e Elias (Tomás Andrade); Luan (David Terans), Chará e Ricardo Oliveira.

T.: Thiago Larghi.

Árbitro: Péricles Bassols Cortez (PE)

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite (ambos do PE)

Cartões amarelos: Moisés e Edu Dracena (PAL); Luan e David Terans (CAM)

GOLS: PALMEIRAS: Moisés, aos 2min do primeiro tempo, e Bruno Henrique, aos 30min e aos 47min do segundo tempo (PAL); Atlético-MG: Luan, aos 6nin do segundo tempo, e Chará, aos 35min do segundo tempo.