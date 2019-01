Bruno Henrique faz dois na estreia, Fla vence de virada e complica Botafogo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo contou com o inspirado Bruno Henrique para vencer o Botafogo de virada por 2 a 1 neste sábado (26), no Nilton Santos. Os donos da casa venciam por 1 a 0 até o intervalo, quando o atacante ex-Santos entrou na vaga de Vitinho e marcou os dois gols do Rubro-negro. João Paulo havia inaugurado o placar.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 7 pontos e se mantém na liderança do Grupo C. O Rubro-negro volta a campo na terça-feira, quando receberá o Boavista, no Maracanã.

O Botafogo, por sua vez, segue com apenas um ponto conquistado na lanterna. O Alvinegro ainda tem chances de classificação, mas se vê em situação complicadíssima. O time encara o Resende, nesta quinta, no Nilton Santos.

O Flamengo iniciou o jogo pressionando o Botafogo. Com posse de bola, o Rubro-negro chegava bem ao ataque e acumulou bons lances nos primeiros minutos. Em uma cobrança de escanteio, Rodrigo Caio cabeceou firme, mas nas mãos de Gatito. Em outro lance, Vitinho recebeu pela ponta direita e cruzou com força e viu a bola beliscar o travessão.

O Flamengo era quem mais oferecia perigo ao goleiro adversário. O Botafogo, por outro lado, apostava no contra-ataque para chegar a Diego Alves. E na primeira vez que isso ocorreu, o Alvinegro abriu o placar. Aos 24min, Jean recebeu na entrada da área e chutou fraco para dentro da área. Esperto, João Paulo desviou de calcanhar e mandou para as redes: 1 a 0.

O Flamengo sentiu o gol marcado pelo Botafogo. Se antes o Rubro-negro fazia pressão em busca do primeiro, após o Alvinegro marcar a situação foi diferente. O time de Abel Braga tentou, mas não conseguiu se desvencilhar da marcação adversária. E ainda ficou exposto aos contra-ataques do dono da casa. Alguns cruzamentos viraram a solução, mas não deram certo.

Ainda no intervalo, o técnico Abel Braga decidiu pela saída de Vitinho. Em seu lugar, Bruno Henrique fez sua estreia com a camisa do Flamengo. Pela ponta esquerda, o ex-jogador do Santos apostou na velocidade e conseguiu bons dribles nos primeiros minutos.

O tempo foi passando e o Flamengo precisava do gol. E ele saiu aos 19min do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Bruno Henrique aproveitou bobeada de Kieza, subiu sozinho e cabeceou firme para empatar o jogo. Após marcar o primeiro gol, Bruno brilhou ainda mais e conseguiu fazer o seu segundo, o da virada: 2 a 1.

BOTAFOGO

Gatito, Marcinho, Marcelo, Gabriel e Jonathan (Lucas Barros); Jean (Rodrigo Pimpão), Alex Santana, João Paulo (Alan Santos), Luiz Fernando e Erik; Kieza

T.: Zé Ricardo

FLAMENGO

Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Rhodolfo, Renê; Cuéllar, Arão, Diego (Piris), Éverton Ribeiro, Vitinho (Bruno Henrique) e Uribe (Gabigol)

Técnico: Abel Braga

Árbitro: Maurício Machado Coelho Júnior

Auxiliares: Michael Correa e Daniel Espírito Santo Parro

Cartões amarelo: Diego e Bruno Henrique (FLA) Alex Santana (BOT)

Gols: João Paulo, aos 24min do primeiro tempo (BOT); Bruno Henrique aos 19min e 25min do segundo tempo (FLA)