Bruno Mars 'contrata' Ed Sheeran para show particular de aniversário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Bruno Mars comemorou seu aniversário de 33 anos nesta segunda-feira (8) em boa companhia e com show exclusivo.

Em vídeo compartilhado através da conta de Mars no Instagram, o músico Ed Sheeran aparece cantando "Happy Birthday Tou You" (em tradução do inglês, "Parabés pra você"), enquanto o aniversariante usa um chapéu de festa e come seu bolo, pedindo para que o amigo repita a canção em tom de brincadeira.

"Você sabe que chegou lá quando pode contratar Ed Sheeran para te cantar 'Parabéns pra Você'", escreveu Bruno Mars na legenda da publicação.

Em dezembro de 2017, o cantor vencedor do Grammy, Ed Sheeran recebeu uma MBE (uma honra de Estado britânica) pelos serviços prestados à música e à caridade do príncipe Charles em uma cerimônia no Palácio de Buckingham.

O intérprete de "Shape of You" foi o artista com o maior número de streams no serviço de música on-line Spotify globalmente em 2017, e seu terceiro álbum, "Divide", liderou as paradas de discos dos Estados Unidos.

Alguns meses depois, no início de 2018, ele anunciou noivado com a namorada, Cherry Seaborn. "É genial conhecer pessoas famosas. Mas a vida não é isso. A realidade não é isso. Isso acabará um dia. E sei que a única pessoa que permanecerá é Cherry", disse na ocasião.