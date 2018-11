Bruno Soares estreia com vitória nas duplas do ATP Finals

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray estrearam neste domingo (11) com vitória apertada nas duplas da ATP Finals. Eles venceram Raaven Klasen e Michael Venus por 2 sets a 1.

O torneio, jogado em Londres, reúne os oito melhores tenistas do circuito ao longo do ano e as oito melhores duplas. A competição teve início neste domingo (11) e vai até o próximo dia 18.

O placar foi definido com parciais de 7/6 (5), 4/6 e 10/5. O primeiro set foi o mais apertado. Bruno e Murray tiveram o serviço quebrado logo no primeiro game e ficaram atrás no placar até o 10º. No chamado super tie-break, Bruno e Murray não chegaram a ser ameaçados.

As duplas já haviam se enfrentado em Wimbledon, em julho, daquela vez com vitória de Klasen e Venus nas quartas de final.

O brasileiro e o escocês voltam às quadras na terça-feira (13). No outro jogo do grupo, a dupla colombiana Juan Sebastian Cabal e Robert Farah venceu os tenistas Nikola Mektic e Alexander Peya por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4).

Já na disputa de simples, o sul-africano Kevin Anderson ganhou do austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, também neste domingo. As parciais foram de 6/3 e 7/6 (12/10).

Líder do ranking, o sérvio Novak Djokovic entra em quadra na segunda-feira (12) contra o americano John Isner.