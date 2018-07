Bryan Ruiz brilha em treino do Santos, mas não estreia

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos realizou o seu penúltimo treinamento antes de encarar o América-MG neste domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em atividade tática em campo reduzido, o meia Bryan Ruiz se destacou em seu primeiro treino com bola com os demais companheiros.

O costarriquenho disparou assistências a gols para os atletas e mostrou que está com o pé calibrado em relação aos passes.

Apesar disso, Bryan Ruiz não estreia contra o América-MG. O meia ainda tenta regularizar o seu visto trabalhista no Brasil e, por isso, não pôde ser registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Outro desfalque no Santos será Serginho Chulapa. O técnico interino foi expulso após o término do empate contra o Flamengo na última quarta-feira, na Vila Belmiro, por ameaçar o técnico Maurício Barbieri, e não poderá comandar o time no banco de reservas.

Segundo assessoria de imprensa do Santos, a função de treinador no banco ficará com Arzul, preparador de goleiros e funcionário do clube há 18 anos.

Sob os olhares de Arzul, o atacante Eduardo Sasha, que se queixava de um desconforto na coxa direita, participou normalmente da atividade nesta sexta-feira.

A baixa será a ausência do zagueiro Lucas Veríssimo, que sofreu uma contratura muscular na região lombar e deve ser substituído por Gustavo Henrique, uma vez que David Braz, titular, retorna de suspensão.

O Santos deve encarar o América-MG com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Eduardo Sasha; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.