Bryan Ruiz é aprovado em exames médicos e fecha com o Santos

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos fechou nesta terça-feira o seu primeiro "reforço internacional" em 2018. O meia Bryan Ruiz foi aprovado nos exames médicos nesta terça-feira, em São Paulo, e assinará contrato com o clube paulista na manhã desta quarta, na Vila Belmiro. O atleta, que disputou a Copa do Mundo pela seleção da Costa Rica e deixou o Sporting, de Portugal, no início deste mês, ficará no alvinegro praiano por três temporadas.

Bryan Ruiz encarou dois dias de exames em São Paulo. O costarriquenho não possui histórico de graves lesões e foi aprovado com "louvor" pelo departamento médico do clube.

Nesta terça-feira, o estafe do jogador chegou da Inglaterra para "bater" os últimos detalhes do contrato com a diretoria santista.

O costarriquenho receberá pouco menos de R$ 400 mil de salário mensal no Santos, mas com luvas parceladas e impostos, o jogador deve custar aproximadamente R$ 600 mil mensais aos cofres do clube paulista.

Com Bryan Ruiz, a cúpula santista enfim espera resolver o problema do setor mais carente do elenco: meia-armador. Desde que Lucas Lima deixou o clube após o término de seu contrato para assinar com o Palmeiras, o Santos não encontrou um jogador para a posição. As opções internas não resolveram: casos de Vecchio, Jean Mota, Léo Cittadini e outros.

O meia da Costa Rica já negociou com o Santos em duas oportunidades antes de chegar um acordo nesta semana. No início desta temporada ele conversou com a cúpula santista, mas divergências entre o presidente do clube, José Carlos Peres, e o diretor executivo de futebol, Gustavo Vieira, demitido após quatro meses de trabalho, inviabilizaram a contratação do jogador.

A segunda conversa ocorreu pouco antes da Copa do Mundo, mas Bryan Ruiz recusou uma proposta santista alegando que pretendia permanecer na Europa.

Bryan Ruiz fez questão de vestir a camisa do clube em 2014, durante a disputa da Copa do Mundo no Brasil, para demonstrar gratidão pelo clube e pela cidade litorânea. Na época da campanha histórica do país, a Costa Rica ficou alojada em Santos e realizou parte de seus treinamentos na Vila Belmiro.

O Santos pretende contratar um volante, dois meias e um centroavante durante esta janela de transferências internacional. Apesar de muitas tentativas, a diretoria santista contratou somente três reforços a Jair Ventura nesta temporada: os atacantes Eduardo Sasha e Gabigol e o lateral esquerdo Dodô. Os dois últimos ficarão no clube por empréstimo até o fim deste ano. Já Sasha foi comprado em definitivo em negociação envolvendo a ida de Zeca para o Internacional.